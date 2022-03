Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à une tradition française : le plateau repas devant la télévision le soir. Et il dit que c'est une très mauvaise habitude à la fois pour la qualité de la digestion et pour la prise de poids qui guette sur le long terme.

Le médecin souligne l'importance d'avoir le regard sur ce que l'on mange pour faciliter la digestion et la bonne assimilation des aliments. Manger devant la télévision pousse aussi à s'alimenter plus vite et favorise les excès qui amènent progressivement et inexorablement le corps à grossir.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour limiter les excès et contrôler vos apports.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.