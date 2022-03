Michel Cymes : 3 conseils pour aider à sortir de l'obésité

L'obésité touche de plus en plus de personnes à travers le monde

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à l'obésité, maladie à laquelle sont confrontés près d'un Français sur cinq et qui les expose à des maladies cardiovasculaires ou à des pathologies chroniques comme le diabète ou certains cancers.

Pour sortir de l'obésité, il faut généralement revoir son mode de vie et équilibrer sa balance entre les apports et les dépenses caloriques. Côté alimentation, il faut chasser le gras et le sucre et privilégier les légumes.

Optez pour des petites assiettes bien remplies plutôt que pour une grande assiette à moitié vide. Manger lentement peut aussi aider à atteindre plus facilement le sentiment de satiété. La sédentarité et la pratique d'une activité sportive sont les autres leviers à actionner.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour limiter les excès et contrôler vos apports.

