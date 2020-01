publié le 07/01/2020 à 08:24

Le tempeh est un aliment peu connu. J’entends d’ici les ricanements des végétariens qui connaissent le tempeh parce qu’ils en consomment régulièrement mais vous avez raison : j’ai fait ma petite enquête expresse autour de moi et je me suis aperçu que rares étaient les connaisseurs.

Si je vous parle du tempeh, c’est parce qu’il y a de plus en plus de Français qui souhaitent réduire leur consommation de viande. Bon, perso, vous savez ce que j’en pense : je suis prêt à me damner pour une côte de bœuf mais comme je ne suis pas sectaire, je m’adresse à tout le monde y compris aux végétariens où à ceux qui lorgnent de plus en plus vers ce mode de consommation alimentaire.

Visuellement, ça fait penser à un pavé de nougat. C’est blanc ou blanc cassé. C’est produit à partir de graines de soja qui ont été plus ou moins écrasées puis fermentées après avoir été pelées et cuites. Les habitués des voyages en Asie savent de quoi il retourne parce qu’on le consomme là-bas depuis des siècles, surtout en Indonésie. C’est d’ailleurs de là qu’il vient, précisément.

Le tempeh a certains atouts à faire valoir sur le plan nutritionnel. Si vous voulez réduire votre consommation de viande, sachez qu'il fait l’affaire. Il est en effet particulièrement riche en protéines, il contient tous les acides aminés essentiels. Je rappelle qu’il en existe 8, que notre organisme n’est pas capable de synthétiser (ou alors il le fait mal), et que ces acides, on en a besoin dans le cadre d’une saine alimentation.

Mais le tempeh a aussi d’autres atouts nutritionnels. Il vous permet de faire le plein d’acides gras insaturés, il est riche en vitamine B. Alors vous savez que la vitamine B est une grande famille avec pleins de sous-familles (B1, B2, B3, etc. jusqu’à B12) mais ce qu’il faut retenir, c’est que c’est excellent pour votre système nerveux. Et puis le tempeh est plein de fibres, ce qui facilite la digestion.

Un peu plus goûtu que le tofu

Les végétariens où ceux qui réduisent leur consommation de viande se rabattent souvent sur le tofu. Le tempeh en est-il l’équivalent ? Plus intéressant ? Moins intéressant ? Bonne question qui me conduit à parler de l’aspect gustatif. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du tofu. Moi oui… Et je ne saurais vous dire quel goût ça a parce que ça n’a pas de goût. En tout cas pour moi.



Or il se passe qu’avec le tempeh, sans que ce soit délirant sur le plan gustatif, on est moins déçu. Le goût, c’est un truc à mi-chemin entre la noix et le champignon, même si ça demande un effort d’imagination.



Le tempeh se cuisine comme le tofu. Vous pouvez couper de petits morceaux que vous faites dorer à la poêle. Ensuite, vous accompagnez ça avec du riz et des légumes. Ça, c’est la base. Mais vous pouvez faire plus inventif et pour ça, je vous renvoie à Pierre-Louis Tourneur pour la chronique culinaire.