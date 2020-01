publié le 06/01/2020 à 10:46

Nous sommes tous inégaux devant le thermomètre. Il en est qui endurent moins bien que d’autres les températures hivernales. Ils ont l’impression que, quoi qu’ils fassent, il leur manquera toujours une couche pour se sentir à peu près bien. Je parle d’une couche de vêtement bien sûr.

Mais quand on a tendance à grelotter plus que de raison, c’est rarement par hasard. Les causes de cette frilosité peuvent être d’ordre divers et je me propose de les passer en revue. Parce qu’on se contente rarement d’avoir froid et seulement d’avoir froid. Il y a toujours un petit symptôme qui va de pair avec cette sensation de froid.

Si vous avez froid mais qu’en plus, vous vous sentez fatigué, c’est peut-être que vous avez un problème d’hypothyroïdie. Quand la thyroïde fonctionne mal, cela a des répercussions sur la régulation de la température interne. Donc là, une seule option : vous devez consulter.

Attention au manque de fer

Un autre symptôme accompagne souvent la sensation perpétuelle d’avoir froid : vous êtes pâlot et vous soufflez comme une locomotive dès que vous levez le petit doigt. Dans ce cas, il est fort probable que vous manquiez de fer. Il va donc falloir en remettre un peu dans votre assiette.

Je ne saurais trop vous recommander de manger un peu de viande, de poissons, de jaunes d’œufs. Le boudin noir est aussi une excellente source de fer. Ceux qui sont en délicatesse avec la chair animale pourront se rabattre sur les légumes secs du style lentilles, haricots rouges, pignons de pin ou noix de cajou.

Si vous êtes en hypoglycémie, vous risquez de frissonner. C’est un symptôme dont il faut tenir compte. Et dans ce cas, un morceau de chocolat ou un fruit feront l’affaire. Mais parfois, c’est l’ensemble des apports caloriques qu’il faut repenser.

Les astuces pour lutter contre le froid

Les personnes qui se plaignent d’avoir toujours froid et qui font un régime doivent revoir leur manière d’entrevoir la diète. Il faut qu’elles fassent le plein de sucres lents et de matières grasses. On en trouve d’excellentes dans certains poissons et dans certaines huiles. Vous avez besoin d’un minimum d’apport en calories, surtout si, en plus du régime, vous faites du sport régulièrement.



En marge de tous ces bons conseils, il y a les basiques de l’hiver. La déperdition de chaleur se fait prioritairement par les extrémités : les mains, les pieds, la tête. Pour la tête, chapeau, bonnet, casquette, foulard, mettez ce qui vous va le mieux mais mettez quelque chose. Pour les pieds comme pour les mains, je signale qu’il existe des sous-chaussettes et des sous-gants en soie.



Ces accessoires sont efficaces pour conserver un peu de chaleur. Par ailleurs, testez le bain de pieds avec de l’eau à 40 degrés dans une bassine. Vous allez perdre quelques points sur l’échelle du glamour mais ça ne durera qu'un quart d’heure… Juste le temps de relancer votre circulation sanguine.