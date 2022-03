Michel Cymes : pourquoi les petits fumeurs n'existent pas

Dans cet épisode, Michel Cymes s'adresse aux personnes qui se considèrent comme des petits fumeurs et leur dit qu'ils n'existent pas car la seule distinction qu'il est possible d'opérer se situe entre les fumeurs et les non-fumeurs.

Tous les fumeurs mettent en péril leur santé dès la première cigarette. Fumer n'est pas un acte innocent même si les personnes qui fument deux paquets par jour sont bien plus exposées. Le danger est proportionnel mais attention, la courbe n'est pas linéaire. Si vous seulement une seule cigarette par jour, vous n'êtes pas vingt fois moins concerné par les risques.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à l'arrêt de la cigarette et vous livre ses conseils pour vivre sans tabac.

