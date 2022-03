Michel Cymes : combien de temps faut-il pour éliminer les risques après l'arrêt du tabac ?

Dans cet épisode, Michel Cymes liste les bénéfices apportés par l'arrêt du tabac. Certains sont immédiats. Après 8 heures, la quantité de nicotine dans le sang diminue de 50%. Au bout de 24 heures, l'organisme s'est délesté du monoxyde de carbone. Le goût et l'odorat sont plus affutés après quelques jours et la respiration plus facile.

En quelques mois, la toux et l'essoufflement s'estompent aussi et la voix s'éclaircie. Les bénéfices pour l'instant se font sentir après un an, lorsque le risque de maladies cardio-vasculaires diminue de 50%.

Après cinq ans, le risque de développer un cancer de la bouche, de la gorge ou de l'oesophage est deux fois moins important. Et après 10 ans, le taux de mortalité lié au cancer du poumon est similaire à celui d'un non-fumeur. Il n'est jamais trop tard pour arrêter.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à l'arrêt de la cigarette et vous livre ses conseils pour vivre sans tabac.

