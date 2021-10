Michel Cymes : peut-on prendre du muscle sans faire de l'exercice ?

Il y a bien des pubs qui vantent l’électrostimulation, le power-plate. Tous les trucs qu’on peut se brancher sur le corps qui raffermissent les chairs grâce à des vibrations. Mais les vibrations, c’est bien quand c’est les Beach Boys qui les chantent, sinon…

Malheureusement, pour avoir des muscles, il faut s’en servir, il faut les faire fonctionner et les faire travailler. Tout ça, c’est du complément, c’est un appoint. Je dirais même un travail de finition. Sans sport, sans exercices spécifiques, sans musculation en salle, ou chez soi au poids de corps, vous aurez à peu près autant de muscles que ma pauvre grand-mère.

Le muscle doit être abîmé pour grossir

Prenons les choses dans l’ordre. Pour que le muscle se développe et se raffermisse, il doit passer par un processus qui alterne dommage, blessure et réparation. Chaque fois que vous soulevez un poids ou que vous effectuez un exercice de muscu, en faisant cet effort, vous abîmez vos fibres musculaires. Ce qui les amène à devoir se réparer, ce qu’elles font en augmentant leur masse et leur taille. Soyons clairs : sans ce processus essentiel, les muscles ne peuvent pas se développer.

Les personnes qui souhaitent quand même essayer ces appareils miracles que sont les électrostim et consort ne seront pas forcément plus musclées. En revanche, elles seront moins riches, car ces remèdes miracles ne sont pas donnés.

Je leur dis surtout de ne pas se laisser embarquer par les promesses de toutes ces pubs. Qu’ils commencent par manger équilibré, par bien dormir, par diminuer tabac et alcool, et bien sûr par faire ce pourquoi le corps est fait : l’exercice et le mouvement, jusqu’à l’activité et le sport. Le reste, à part faire chauffer la carte de crédit euh…

Privilégiez les exercices à la maison avec votre propre proids

En résumé, pour se muscler, se raffermir, point de salut sans sport, et sans effort. Certains exercices ne nécessitent pas de matériel particulier pour être efficace. Ce sont les exercices que vous faites sans autres poids que celui représenté par le vôtre.

Il y a par exemple les célébrissimes pompes, les tractions à la barre, les flexions de genoux qu’on appelle aussi les squats, les exercices d’abdos. Tout ce que vous pouvez faire sans aucun ustensile, appareil et autres haltères. Alors, évidemment, d’une personne à une autre, le poids n’est pas le même. Plus vous êtes léger, plus ce sera facile, et plus vous êtes lourd, plus, au départ ce sera difficile.