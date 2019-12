publié le 25/12/2019 à 12:12

Une peau sèche à besoin de soins particuliers. Pareil pour la peau déshydratée, mais les soins en question ne sont pas les mêmes. La première question à se poser concerne les picotements et les démangeaisons. Si vous les ressentez toute l'année ou presque, il y a de fortes chances que votre peau soit tout simplement sèche. D'autres indices doivent à confirmer ce diagnostic. Par exemple, le fait que votre peau soit granuleuse, que les démangeaisons soient apparues avec la ménopause, que vous ayez du diabète ou encore que les problèmes de peau soient une affaire de famille, parce que les peaux sèches c'est parfois héréditaire.

Côté alimentation, on change ses habitudes, on consomme un peu plus d'acides gras essentiels, les fameux oméga 3 et oméga 6 dont je vous parle si souvent. Côté soin, on oublie tout ce qui est un peu trop décapant, comme les produits nettoyants qui contiennent de l'alcool. Il vaut mieux les troquer pour un lait ou une huile. Enfin, on utilise de préférence du savon surgras et une crème non agressive, en général celles qui contiennent de la paraffine, de la glycérine ou de l'huile d'argan font l'affaire.

La peau déshydratée est moins enquiquinante. Elle se rappelle à votre bon souvenir que de temps à autres, après une douche, lors des changements de saison...donc avec elle, les choses sont plus facilement réversibles.

Boire beaucoup d'eau contre la peau déshydratée

Le problème de la peau déshydratée, c'est tout bêtement qu'elle manque d'eau. Donc de l'eau, il faut lui en donner. La première chose à faire c'est de boire plus que vous ne le faites habituellement. De l'eau en priorité bien sûr, mais aussi du thé et des jus de fruits. Après, il faut savoir qu'il y a des facteurs qui aggravent les choses. La pollution, les endroits surchauffés, la clim...Tout ça est à éviter. De même, si vous avez l'habitude de rester deux heures sous la douche, ça ne fait que déshydrater un peu plus votre peau.

La peau peut être à la fois sèche et déshydratée. Il s'agit de la peau mixte. Cela nécessite tout autant de soins et un certain toucher de balle. Je vous conseille, si c'est votre cas, de consulter. Allez chez le dermato, ne serait-ce qu'une seule fois pour qu'il vous dresse une bonne fois pour toutes le profil de votre peau. Cela vous évitera les diagnostics hasardeux et les soins inadaptés.