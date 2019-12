Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché"

publié le 21/12/2019 à 14:00

Le plateau d'On n'est pas couché sera une nouvelle fois bien rempli ce samedi. Pour ce numéro du 21 décembre 2019, 6 invités défileront à tour de rôle dans les fauteuils bleus de l'émission. Pour l'épauler tout au long de la soirée, Laurent Ruquier sera comme toujours accompagné par deux témoins, en la personne cette semaine de Rama Yade et Philippe Besson.



Le trio accueillera d'abord, Emmanuel Pouydebat, directrice de recherche en biologie de l'évolution au Centre national de la recherche scientifique et au Muséum national d'histoire naturelle. Elle viendra présenter son livre Quand les animaux et les végétaux nous inspirent. Michel Cymes parlera ensuite de Même pas bêtes !, sa nouvelle bande-dessinée qui s'intéresse aux 5 sens de l'Homme et l'animal.

Jean-Louis Aubert lui succédera pour évoquer son nouvel album Refuge. Il interprétera son titre Bien Sûr en live pendant l'émission. Max Boublil et l'actrice Alice Isaaz seront également présents pour la promo du film Play. C'est l'humoriste Fabrice Éboué conclura le bal des invités, il reviendra sur son spectacle Plus rien à perdre.