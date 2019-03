Michel Cymes vous aide à éviter les problèmes de peau

publié le 29/03/2019 à 10:13

C'est un chiffre assez marquant. Dans près d'un foyer sur deux en France se trouve une personne qui a un problème de peau. Au milieu de notre mode de vie moderne, se révèle une hypersensibilité de l’organisme à de nombreuses substances présentes dans l’environnement. Des substances que l’on appelle les allergènes et que l’on croise par exemple de bon matin, lorsqu’on prend sa douche et qu’on utilise des savons ou des gels trop agressifs pour la peau.



Alors comment savoir si on utilise le bon produit pour prendre soin de sa peau ? En général, quand un produit n’est pas adapté, on l’identifie rapidement parce qu'il vous gratte ou provoque des petits boutons sur la peau, voir même les deux en même temps.

Il n’est peut-être pas la peine d’attendre d’avoir des démangeaisons pour prendre les devants. La première chose à faire est de lire la liste des ingrédients et si le produit contient plus de 0,01% de substances officiellement reconnues allergènes, cela doit obligatoirement figurer sur la liste.

Comment identifier ces substances ?

Certains noms d'appellations suspectes courantes doivent être connues par les utilisateurs et à éviter comme Limonène, Linalool, Géraniol ou encore Citral. Il en existe d’autres et vous pouvez les éviter en vous référant à certains labels comme le label ECARF qui est celui de la Fédération Européenne pour la recherche sur les allergies. Lorsque son logo est là, les substances suspectes ne sont pas là. Même chose avec le label "Allergènes contrôlés" qui garantit également l’exclusion des substances responsables d’allergie.



Par ailleurs, certains produits utilisés pour laver le linge peuvent, eux aussi, provoquer des allergies. Des substances allergisantes peuvent se trouver dans les lessives et surtout dans les assouplissants pour lesquels on nous propose tous les jours un nouveau parfum, dont il faut se méfier.



Il faut savoir que 26 parfums sont classés allergènes par la réglementation européenne. L’assouplissant est donc nécessaire pour garder la qualité de votre linge mais il faut utiliser un assouplissant dont la composition exclut les substances problématiques. Pour cela, il suffit de lire les étiquettes, tout est dessus.