Michel Cymes : les meilleurs conseils pour éviter les pieds gelés au lit

Dans cet épisode, Michel Cymes vous donne des astuces pour éviter les pieds gelés, une sensation désagréable pour soi et pour celui ou celle qui partage votre lit et à tendance à les coller contre les vôtres pour se réchauffer.

Ce phénomène est généralement causé par une mauvaise circulation du sang aux extrémités des membres. Mais il peut aussi refléter certaines carences auxquelles il vaut mieux remédier rapidement pour ne pas s'exposer à d'autres problématiques.

Chez les personnes concernées par la maladie de Raynaud, la vasoconstriction est excessive, d’où un problème de circulation qui se solde par des pieds gelés mais pas que, puisque votre nez, vos lèvres, vos lobes d’oreilles voire vos mamelons peuvent être eux aussi privés de sang.

Cette maladie touche principalement les jeunes et avec le temps, elle a tendance à se résorber. Mais on peut aussi agir en amont. Vous pouvez par exemple porter des chaussettes à la maison, mais pas n’importe lesquelles. Il faut miser sur les matières naturelles, la laine, le coton.

