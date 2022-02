Michel Cymes : les meilleures astuces pour se rendormir en cas d'insomnie

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre sommeil et vous livre ses conseils pour retrouver des nuits réparatrices et mieux aborder vos journées.

Dans cet épisode, Michel Cymes s'attaque à l'insomnie, un phénomène bien connu de la plupart des Français. Pour éviter de vivre cette situation, il n'existe pas de recette miracle. Mais il est possible d'anticiper et d'agir sur certains leviers pour ne plus souffrir de ces réveils nocturnes.

Et quand bien même il vous arriverait de vous réveiller encore la nuit, n'hésitez pas à vous lever et à boire un verre d'eau.

Parfois les réveils sont dû à certaines pensées liées aux domaines professionnel ou personnel. Dans ce cas, pour retrouver le sommeil, il faut tenter de se concentrer sur sa respiration. Une longue expiration en toute conscience contre les tensions normalement.

En cas de réveil nocturne, laissez-vous toujours une vingtaine de minutes pour retrouver les bras de Morphée.

