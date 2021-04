Michel Cymes explique pourquoi les poissons d'avril sont bons pour la santé

publié le 01/04/2021 à 09:28

Je précise que tout ce que vous allez nous dire ce matin est vrai. Pas de fausse info, pas de blague dans cette chronique, bien que nous soyons le 1er avril. Mais vous allez voir que mon propos s’inscrit quand même dans le contexte du premier avril, date particulière où l’on voit fleurir toutes sortes de blagues plus ou moins réussies mais qui ont toutes le même objectif : nous faire rire ou, a minima, nous arracher un sourire.

Ce qui est une bonne chose, allez-vous me dire. Mais avant d’en venir aux bienfaits du rire pour la santé, je voudrais vous donner quelques chiffres. En France, 1 personne sur 2 (donc 50%) dit rire plusieurs fois par jour. À ceux-là, je dis "Vous avez tout bon, continuez !"

Vous en avez 3 sur 10 (donc 30%) qui disent rire au moins 1 fois par jour. Et 7% qui confessent ne jamais rire.

Alors, je sais bien qu’il ne suffit pas de dire : "Je vais éclater de rire" pour éclater de rire, que les choses ne se font pas sur commande, mais je ne saurais trop conseiller à tout un chacun de se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour rire un minimum.

En pratique, cela veut dire regarder des films drôles, écouter des sketches d’humoristes, multiplier les échanges avec son entourage, avoir un minimum de vie sociale (même si en ce moment, c’est plus compliqué, mais heureusement, la technologie nous permet de rester en contact).

Un enjeu de santé publique

L’enjeu, ce n’est pas seulement de faire travailler les 400 muscles qui sont sollicités en cas de rigolade. L’enjeu, il est de santé publique !

Notre organisme est affecté quand nous rions. Je vous fais l’inventaire des bonnes nouvelles. On a coutume de dire que rire, ça relaxe. Mais c’est une réalité biologique !

Quiconque éclate de rire voit ses tensions musculaires se réduire et sa production d’hormones monter en flèche. Résultat : le rire agit comme un antidouleur naturel.

Parce qu’il a pour effet de "masser" l’abdomen, le rire est le meilleur allié d’une bonne digestion et éloigne donc la constipation. Avis aux intéressés…

J’ajoute que quand vous riez, vous profitez d’une meilleure oxygénation de votre sang, ce qui contribue à vous protéger de l’hypertension artérielle, du cholestérol, des maux de tête et, pour résumer les choses, booste votre système immunitaire.

Voilà pour les effets du rire sur notre santé physique. Et le psychisme ? Car les deux sont liés. La diminution des tensions et de tout ce qui s’inscrit dans ce que j’appellerai la "bobologie chronique" se traduit forcément par moins de stress et donc un meilleur sommeil. On est là dans le plus vertueux des cercles.

Par ailleurs (et ça, il est possible de l’observer grâce aux IRM), quand nous rions, il y a libération d’endorphines dont vous savez que ce sont des hormones anti-dépression.

Alors, même si le rire ne se déclenche pas sur commande, je signale qu’il existe des clubs du rire dont les adhérents se rencontrent pour se forcer à rire. Encore une fois, en ce moment, on est plutôt à la diète (pour ce qui concerne le rire et les rencontres), mais allez quand même jeter un coup d’œil sur les vidéos qui sont à votre disposition sur internet et vous verrez qu’il n’y a rien de plus contagieux que le rire. À condition d’accepter d’être un minimum réceptif.