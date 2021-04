Michel Cymes vous explique comment vérifier si votre coeur est en forme

publié le 31/03/2021 à 10:43

La différence entre le test d’effort et l’auto-test d’effort, c’est que le premier, vous le faites chez le cardiologue et le second vous le faites à la maison. Alors on ne va pas se raconter d’histoire, les deux tests n’ont rien à voir, le premier étant conduit par un professionnel mais quand même, en effectuant un auto-test d’effort, vous disposerez d’une indication sur la forme de votre cœur et ça pourra vous inciter à consulter en cas de doute.

Alors allons-y pour le modus operandi de cet auto-test d’effort.

Première étape : vous prenez votre pouls durant une minute. Il faut le faire au repos (c’est-à-dire en n’ayant accompli aucun effort particulier depuis au moins 10 minutes), trouver la bonne artère, celle du poignet ou celle du cou, et compter pendant 1 minute. Ça, tout le monde sait faire. Quand c’est fini, vous notez le résultat.

Deuxième étape : vous faites trente flexions. Bras tendus, les jambes bien ancrées au sol, dans le prolongement du bassin donc un peu écartées, vous pliez, vous dépliez. Vous descendez, vous remontez. 30 fois. 30 flexions à un rythme assez soutenu dans la mesure où il faut que ça soit bouclé en 45 secondes. Dès que vous avez fini, vous prenez votre pouls pendant 10 secondes. Vous multipliez le résultat trouvé par 6 et vous le notez.

Attendez, je récapitule. Le premier chiffre, c’est celui de la fréquence cardiaque au repos. Et le second, c’est celui après l’effort.

Et vous allez devoir noter un troisième chiffre ! Parce qu’une minute après avoir terminé vos flexions, vous reprenez votre pouls pendant 15 secondes et vous multipliez le résultat par 4 et vous le notez. Nous avons donc 3 chiffres en tout. Et on fait quoi avec ça ?

Vous sortez votre calculette. Les 3 chiffres, vous les additionnez. Ensuite, vous retirez 200. Et vous divisez par 10. Et là, miracle, vous allez obtenir un chiffre compris en 0 et 15.

C’est ce qu’on appelle l’indice de récupération et c’est ce chiffre qui va vous permettre de vous éclairer sur l’état de votre petit cœur.

Donc, je re-récapitule. On additionne la fréquence cardiaque au repos + la fréquence cardiaque après les flexions + la fréquence cardiaque après 1 minute de récupération. On retranche 200 au total et on divise par 10.

Si le chiffre est élevé, votre coeur est fatigué : faites du sport

J’en viens donc à l’interprétation du résultat. Vous allez voir, plus le chiffre final est élevé, plus vous devez faire attention.



Si votre résultat est compris entre 0 et 5, votre cœur est a priori en parfait été de marche. Si votre résultat est compris en 5 et 10, ça passe. Mais plus vous vous rapprochez de 10, moins ça passe.



Vous avez besoin de muscler votre cœur et pour ça, il n’y a pas mille solutions, il y en a une : faire un peu de sport. Je vous conseille de travailler votre endurance : renouez avec le footing, pédalez, alignez les longueurs de piscine, faites du rameur, ce que vous voulez mais travaillez votre cardio.



Et si le résultat dépasse 10 ? Ah ben là, entre 10 et 15, vous devez prendre conscience que votre cœur est fatigué. Et un cœur qui fatigue, ça n’aide pas l’organisme qui, lui aussi, trinque. Donc là, le sport, ça n’est plus une option, c’est une quasi-obligation. Et ce serait pas mal de consulter pour savoir à quel point il est urgent pour vous de vous remettre à bouger un peu.