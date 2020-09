Michel Cymes vous explique comment vous engager contre Alzheimer

publié le 21/09/2020 à 10:01

Ce 21 septembre, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, qui touche 900.000 personnes en France, je voudrais, une fois n’est pas coutume, lancer un appel à tous les auditeurs de RTL. Il en est peut-être, parmi vous, qui avez un proche touché par la maladie et vous savez ce que cela implique de problèmes à gérer au quotidien.

Il en est aussi d’autres pour lesquels la maladie reste quelque chose d’abstrait (parce que votre famille n’est pas concernée) mais qui peuvent aider, s’ils le souhaitent, en s’impliquant dans l’une des 99 associations départementales de la galaxie France Alzheimer, dont l’un des premiers objectifs est d’accompagner les malades et leurs proches.

Quelque 2.200 bénévoles font actuellement partie de la famille. Et ce qui est intéressant, c’est de constater qu’en général, quand on s’engage, on ne fait pas que passer. La preuve : 4 bénévoles sur 10 le sont depuis plus de 6 ans, ce qui montre bien qu’en plus d’être et de se sentir utile, le bénévolat offre la possibilité de vivre une aventure humaine hors du commun.

Sport, alimentation et interactions sociale

France Alzheimer organise des cafés-mémoire, propose des haltes-relais, met en place des groupes de parole, imagine des ateliers artistiques ou de stimulation cognitive. L’association emmène même les malades et leurs proches en vacances.

L’objectif de tout cela, c’est d’assurer un peu de répit aux familles et de redonner un peu d’autonomie aux malades. Il est indispensable de veiller à ce que les personnes atteintes par cette maladie dégénérative du cerveau puissent vivre le plus normalement possible, le plus longtemps possible.

En attendant, on peut aussi adopter de bons comportements pour reculer l’échéance, si elle doit survenir. Même si la génétique est parfois en cause, j’en reviens aux fondamentaux : pas de tabac ; une alimentation saine et équilibrée qui éloigne le risque d’obésité, de diabète et d’hypertension - donc, attention au sucre et au sel - ; du sport, évidemment ; des activités stimulantes pour le cerveau comme la lecture, l’apprentissage ou le simple fait de jouer. Et bien sûr, avoir des relations sociales : rencontrer des gens, parler, échanger, tout cela aide à prévenir la maladie d’Alzheimer.