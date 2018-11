Faut-il faire l'impasse sur la galanterie pour l'égalité des sexes ?

publié le 04/11/2018 à 10:30

Selon Larousse, "la galanterie est une politesse empressée auprès des femmes, elle renvoie à des propos et compliments flatteurs à une femme". Une déférence sexuée pour conquérir.



Être galant, ça peut être offrir des fleurs, ouvrir la portière de la voiture, porter les bagages, payer l'addition, tenir la porte. Si le terme de galanterie est un peu désuet, l'idée de la courtoisie reste associée à ces gestes.



Pour beaucoup de personne, c'est un simple respect, de la politesse. "Mais la galanterie pose problème, elle rappelle l'homme à sa position dominante et la femme à un statut d'infériorité", explique Emma Strack.

"Tenir la porte du métro à la personne derrière, aidé à monter une poussette dans l'escalier, que ce soit pour un homme ou une femme, c'est bien normal. En revanche, payer l'addition d'emblée à une femme c'est une façon d'accepter l'inégalité des salaires, et ça participe au sexisme", estime la chroniqueuse.

Pour Emma Strack, la galanterie rentre dans la catégorie du sexisme bienveillant, opposé au sexisme agressif. "De manière plus insidieuse, la galanterie remet l'homme dans la posture du chevalier et la femme, toujours fragile, dans une nécessité de protection. Si la bienveillance est une attitude positive, le sexisme non", conclut la chroniqueuse.