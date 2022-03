Michel Cymes : comment prendre soin de son foie malmené pendant les fêtes

Dans cet épisode, Michel Cymes vous explique comment préserver votre foie, un organe essentiel à l'équilibre du métabolisme, après les excès des repas de Noël.

Primo : ne tombez pas dans le piège des produits miracles estampillés "détox". Évitez également de vous lancer dans un jeûne pour ne pas perturber votre organisme. Privilégiez une hygiène de vie soignée, une alimentation équilibrée et faites de l'exercice physique à raison d'une demi-heure par jour. C'est le secret pour conserver un foie en bonne santé.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel An (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.