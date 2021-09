Michel Cymes : quelle est la différence entre la souplesse et la mobilité ?

Si la souplesse n'était pas primordiale, les sportifs de haut niveau ne passeraient pas autant de temps à s’étirer. Mais il est important de bien distinguer mobilité et souplesse, qui sont deux notions bien différentes.

La mobilité concerne les articulations, c’est l’amplitude offerte par une articulation. C’est pour ça qu’on parle de mobilité articulaire. Précision importante : dans la mobilité articulaire, on compte aussi le fonctionnement des muscles et des fascias, présents autour de l’articulation et qui permettent son mouvement, et sa mobilité.

Petite définition des fascias : les fascias sont des membranes fibro-élastiques qui enveloppent l'ensemble de la structure anatomique humaine et animale, dans l'ensemble du corps. Et vous savez d’où ça vient ? Ça vient du mot latin fascia, qui désigne le bandeau porté sur la tête comme emblème de la royauté d’où bande ou bandelette pour désigner ce qui enrobe les tissus du corps, les muscles et les organes, comme une bande.

Et il mériterait même d’être dans le journal !! Alors, comme Frédéric Dard qui disait "qu’il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en érection et un Italien impuissant", la mobilité des uns ressemble à la raideur de certains autres. Voyez : tout est fonction de l’âge, de la génétique, de la vie quotidienne, de la pratique sportive ou encore du sexe. Je précise, à toute fins utiles, que s’agissant du sexe, je parle du genre, pas de la taille.

En tout cas, ce qui est sûr c’est qu'une bonne mobilité permet une meilleure facilité de réalisation de mouvements en série, une augmentation de la force intrinsèque, une diminution des risques de blessure, et une préservation des zones de frottement comme les cartilages.

Travaillez la mobilité en début de séance et la souplesse à la fin

Et la souplesse alors ? J’en profite d’ailleurs : vous savez pourquoi les filles sont généralement plus souples que les garçons ? C’est dû aux hormones féminines qui favorisent une laxité articulaire et musculaire plus importante. Cette laxité s'accroît d'ailleurs quand le taux d'œstrogènes augmente, à savoir en milieu de cycle et pendant la grossesse.

Donc, la souplesse désigne la capacité des muscles à s’étirer. C’est la souplesse qui crée la bonne interaction entre les muscles, et les tendons et les ligaments qui les soutiennent.

On doit faire ce qu’on appelle du stretching pour travailler et garder une bonne souplesse, ce qui, à l’inverse de la mobilité, n’induit pas que le corps soit en mouvement… Je veux dire par là que vous pouvez vous étirer à l’arrêt. Et stretching, c’est de l’anglais qui vient du verbe to stretch qui veut dire. Alors, qui veut dire ? Je vous le dirai.

Une bonne souplesse implique une diminution des tensions musculaires, une meilleure récupération après l’effort, une relaxation corporelle globale, une capacité de réalisation de mouvements sans douleur et comme pour la mobilité, une diminution des risques de blessure. Sachez enfin qu’il vaut mieux travailler la mobilité en début de séance, à froid donc… et la souplesse et les étirements en fin de séance, à chaud.