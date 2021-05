Michel Cymes : à quoi sont dues les crampes et comment les éviter

publié le 14/05/2021 à 09:03

Intéressons-nous à celles et ceux qui ont des crampes sans raison particulière. Mais d’abord, expliquez-nous ce qui se passe dans notre organisme quand on a une crampe.

Vous avez une crampe quand l’un de vos muscles se contracte involontairement : vous ne l’avez pas sollicité, vous ne lui avez rien demandé mais il réagit ! Ce que l’on constate à ce moment-là, c’est que les fibres musculaires raccourcissent brutalement. Cette petite plaisanterie peut être assez désagréable, surtout quand elle survient la nuit et que c’est régulier.

En tout cas, elle signifie que votre corps vous parle et quand votre corps vous parle, vous devez écouter ce qu’il a à vous dire.

Un manque de potassium ou de sodium

S’agit-il d’un manque de souplesse musculaire qui vous inciterait, comme de coutume, à nous prescrire quelques séances de sport ?

Il est vrai que la sédentarité n’arrange rien. Si vous ne bougez pas, vous rouillez. Or, il suffit de ritualiser quelques séances d’étirements pour redonner de la longueur à vos muscles et, dans nombre de cas, vous débarrasser de ces crampes qui se manifestent sans crier gare.

Mais les crampes peuvent aussi venir d’un double manque : manque de potassium, manque de sodium.

Pour être fixé, le mieux est de réaliser un bilan sanguin. Vous connaitrez votre taux de sodium dans le sang. Idem pour le potassium. Et vous devrez adapter votre alimentation pour ne pas en manquer tout en veillant à ne pas en avaler trop non plus car les excès, en la matière, posent aussi problème.

Des carences en vitamine B

Revoir son alimentation, ça conduit aussi, souvent, à s’apercevoir qu’on est carencé en vitamine B. C’est une grande famille, la famille des vitamines B. Là, ce sont les B1, B5 et B6 qui sont concernées. Si vous introduisez des abats, des produits céréaliers complets (j’insiste sur "complets"), des lentilles, de l’avocat, des noix, des bananes ou des légumes verts frais dans votre assiette, il se pourrait que les crampes vous oublient.



Et puisqu’on est à table, notez que l’alcool, le café, le thé et le tabac, quand on en abuse, peuvent aussi être responsables de vos soucis musculaires. En agissant sur ces variables, vous pouvez obtenir des résultats.



Certains médicaments peuvent provoquer des crampes. Les statines (contre le cholestérol), les bêtabloquants (contre l’hypertension), les corticoïdes ou les laxatifs. Ça n’est pas systématique mais ça peut constituer une piste si vous êtes concerné.

Les crampes des sportifs : à cause de l'acide lactique

Je préconisais globalement de faire de l’exercice contre les crampes. Pourtant, s’il en est qui ont des crampes, ce sont bien les sportifs ! Mais ce sont des crampes d’un autre ordre. Celles-là, on en connait l’origine. Les sportifs ont des crampes parce que leurs muscles baignent dans l’acide lactique qui est naturellement produit par l’organisme pendant l’effort. Ils en ont besoin pour métaboliser le glucose, leur source d’énergie.



Les concernant, ils savent ce qu’ils ont à faire : des efforts moins intenses et, surtout, mieux se préparer. Concrètement, ils doivent peaufiner l’échauffement et veiller à une meilleure hydratation avant, pendant et après la séance de sport. Vous ne me ferez pas dire que le sport est mauvais pour la santé.