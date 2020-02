publié le 19/02/2020 à 08:50

Ce matin, pleins feux sur l’épine calcanéenne. Derrière cette appellation, il y a un traumatisme du pied. L’épine dont il est ici question n’a rien à voir avec l’épine que vous vous êtes plantée dans le pied parce que vous vous baladiez pieds nus dans le jardin. Non, ça n’a rien à voir.

En fait, ce qu’on appelle épine, c’est une petite excroissance de l’os du talon (il suffit d’une échographie, d’une IRM ou même d’une simple radio pour la voir). Et cette excroissance, plutôt fine et longue, d’où son nom d’épine, provoque une inflammation qui ne va pas vous empêcher de poser le pied par terre mais tout de même.

On l'appelle épine calcanéenne parce qu’elle pousse, si je puis dire, sur le calcanéum. Le calcanéum, c’est l’un des 26 os du pied. En fait, c’est l’os du talon. Et il est relié aux orteils par une membrane fibreuse, très épaisse, que l’on appelle l’aponévrose plantaire.

Or, il se passe que si cette aponévrose est trop sollicitée, il y a inflammation à l’endroit où elle s’insère dans le talon. Lequel vous fait savoir qu’il n’est pas content. Vous aurez une sensation de brûlure qui pourra à certains moments se manifester jusque dans le haut du corps.

D'où vient cette inflammation ?

Cette aponévrose peut être trop sollicitée si vous êtes en surpoids, par exemple, vous pouvez alors être concerné. De même, si vous portez des chaussures inadaptées à vos pieds. Vous pouvez aussi avoir les pieds plats ou les pieds trop creux, ce qui influe sur votre démarche. C’est un problème anatomique, vous n’y êtes pour rien.

Je dois à la vérité de dire que ce petit souci de santé peut aussi survenir si vous marchez trop ou si vous courrez trop. Ça touche pas mal les joueurs de basket, aussi, parce qu’ils sautent beaucoup. Ça me fait mal d’avoir à vous dire ça parce que je passe mon temps à vous convaincre de la nécessité de bouger mais bon, puisqu’on se dit tout, je balance.

Que faire si l'on est concerné ?

L’épine calcanéenne, c’est le genre de problème qui vous enquiquine mais qui ne ruine pas votre existence non plus. Donc on peut avoir tendance à laisser traîner alors qu’il y a des choses à faire. À commencer par prendre rendez-vous chez votre médecin. Contre la douleur, vous aurez peut-être droit à des anti-inflammatoires, et encore. Mais il vous faudra sans doute passer par la case kiné pour une prise en charge plus globale.



L’idée, c’est de redonner de la mobilité à votre pied, d’assoupir votre aponévrose (qui est naturellement un peu rigide) et de vous inciter, aussi, à vous rééduquer. Parce que le kiné, c’est bien, mais ça ne suffit pas.



Entre deux séances, il faut que vous fassiez des exercices précis quand vous êtes à la maison. Vous posez la partie avant de vos pieds sur la marche d’un escalier, vous avez le talon dans le vide et le laissez choir vers la marche inférieure tout en étirant la jambe. Vous pouvez aussi vous auto-masser la voûte plantaire avec une balle de tennis. Comme ça, quand ça ira mieux et que vous reprendrez le sport, vous aurez déjà une partie de l’équipement.