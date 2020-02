publié le 24/02/2020 à 08:50

Penchons-nous sur mardi gras et ses pratiques. Nous ne sommes pas encore mardi, mais seulement lundi. Mardi gras, c'est demain. Mais je préfère traiter le sujet avec 24 heures d’avance histoire de laisser aux parents le temps de se retourner et d’anticiper la demande que pas mal d’enfants ne manqueront pas de faire demain à papa et maman.

Pour mardi-gras, les enfants demandent souvent des crêpes ou des gaufres. Oui, mardi gras, c’est un peu le triangle des Bermudes de la diététique mais bon, si c’est occasionnel, pourquoi pas.

Mais il y a autre chose. Des crêpes, des gaufres et du maquillage. "Maman, maquille-moi le visage ! Fais-moi ressembler à un lion, un tigre ou je ne sais quoi !". Ça s’inscrit dans la tradition du Carnaval. Sauf qu’avec certains produits, il faut se méfier parce qu’ils contiennent des métaux lourds comme le plomb et le nickel ou des produits suspectés d’être des perturbateurs endocriniens.

Les substances à éviter

Les parents doivent être particulièrement vigilants aux parabènes et aux conservateurs. Ils peuvent influer sur la régulation hormonale. Donc si vous voyez passer des mots comme :

- propyl

- butyl

- isopryl

- iso-butyl-paraben

- phéno-xyéthanol

- MIT (méthyl-iso-thiazolinone)

Je vous conseille de passer votre chemin parce que vous êtes en possession d’un produit potentiellement problématique.

Les points à vérifier

Il est conseillé de privilégier un certain type de produits si vous souhaitez tout de même maquiller vos enfants. Il existe des produits de maquillage à l’eau. C’est plutôt vers ça qu’il faut aller si l’on veut éviter les produits gras. Ça se présente sous forme de palette ou de crayons. Ça se trouve aussi en tube ou en pot.



Ça sèche rapidement et ça s’enlève facilement. Il suffit, une fois la fiesta terminée, d’un peu d’eau savonneuse et d’un coton ou d’une lingette en tissu imbibée de lait démaquillant, pour les traces les plus résistantes…



Une chose est sûre, quel que soit le produit utilisé, vous devez savoir qu’il existe une durée maximale d’utilisation après ouverture. Je le dis parce qu’on a trop tendance, au dernier moment, sous le regard pressant des enfants, à aller fouiller dans ses placards pour en ressortir la peinture utilisée l’année précédente. Et ce genre de produit, franchement, au-delà de quelques mois, il faut laisser tomber.



La durée maximale d'ouverture est censée être toujours indiquée sur l'emballage. Si elle ne l’est pas, sauvez-vous en courant. Donc oui, normalement, elle est indiquée. À l’avenir, notez tout simplement la date d’ouverture sur l’emballage.

Pas de maquillage à moins de 3 ans

Il existe un âge limite en-dessous duquel il ne faut surtout pas maquiller un enfant. Oui. On ne maquille pas un enfant de moins de 3 ans. La peau d’un enfant, c’est fin, c’est fragile, ça présente parfois des signes de sécheresse. D’ailleurs, j’en profite pour rappeler qu’on ne maquille pas une zone irritée et qu’on évite soigneusement le contour des yeux. Et ce, quel que soit l’âge.



Enfin, si vous avez des doutes à propos d’une éventuelle intolérance, vous pouvez toujours faire un essai avec le produit. Vous en mettez dans le creux du coude. Vous le faites dès ce matin, ça vous donnera 24 heures de recul. Et en cas de problème, vous n’aurez plus qu’à trouver un déguisement pour votre enfant : ça remplacera avantageusement toutes les séances de body-painting du monde…