Ménopause : comment passer le cap sereinement ?

Médicalement on dit qu’une femme est ménopausée lorsqu’elle n’a pas eu de règles depuis un an. Ce passage obligé entraîne des changements qui peuvent être plus ou moins bien vécus.



Il y a des désagréments. Mais avant de parler de troubles, c’est important de dire qu’ils ne sont pas systématiques, et qu’il y a aussi des bons côtés, comme la disparition des règles et avec, la crainte de la grossesse. Le fait de ne plus avoir besoin de contraception, qui n’a pas forcément été toujours bien supportée peut être une vraie libération.

Environ un quart des femmes ne sont pas gênées par la chute des estrogènes lors de la ménopause, il faut le dire, même si la majorité ressent, à des degrés très divers, des symptômes qui peuvent affecter leur bien-être et leur qualité de vie.

Bouffées de chaleur et "brouillard cérébral"

Les bouffées de chaleur sont fréquentes, mais d’intensité variable. Pas très agréables non plus les sueurs nocturnes, qui perturbent le sommeil et, donc par effet domino, jouent sur l’humeur.

Il y a aussi ce qu’on appelle le « brouillard cérébral » : on a des difficultés à se concentrer, on ne trouve pas ses mots, on oublie des choses…. « Là encore, cela vient de la chute des estrogènes, m’a expliqué le Dr Brigitte Letombe, gynécologue.

Cela joue sur l’activité du cerveau, notamment au niveau de l’hippocampe, une région importante pour la mémoire.» Le brouillard cérébral s’atténue heureusement au fur et à mesure que le cerveau s’habitue à fonctionner sans estrogènes.

Les bienfaits de l'activité physique et de l'hypnose

En dehors du traitement hormonal de la ménopause pris par seulement 6 à 8% des femmes ménopausées présentant des troubles importants et n’ayant de contre-indications, il existe des alternatives sans hormones. Et l’un des meilleurs traitements ne se trouve pas en pharmacie, mais en mettant ses baskets. C'est l'exercice physique.

Des études ont montré qu’une activité physique régulière limite la survenue des bouffées de chaleur et réduit leur intensité. Elle améliore aussi les troubles de l’humeur et du sommeil. Ce n’est pas tout : quand on bouge, on brûle plus de calories et on prévient la prise de poids qui n’est pas directement due à la ménopause, comme on le dit souvent, mais à la sédentarité.

L’hypnose semble avoir aussi une certaine efficacité contre les bouffées de chaleur. Elle peut aussi améliorer le sommeil et le bien-être. Des études ont également suggéré l’intérêt du yoga et de la relaxation. Côté plantes, le safran peut améliorer les troubles dépressifs légers et des extraits de pollens semblent avoir une action sur les bouffées de chaleur.

Mais la ménopause n’est pas seulement un fait physiologique. Les femmes ménopausées ne doivent pas seulement faire face à des désagréments physiques, elles doivent affronter beaucoup de clichés négatifs. Des enquêtes montrent qu’elles ont peu de soutien et qu’elles subissent beaucoup de discriminations au travail. Normaliser la ménopause au lieu de la stigmatiser permettrait sûrement de passer ce cap plus sereinement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info