Le masque sera obligatoire à Toulouse dans toute la ville à partir du 21 août pour une durée d’un mois. Toutes les personnes, âgées de plus de 11 ans et circulant à l’air libre, devront se couvrir. Une première pour une grande ville en France. Une mesure drastique décidée par le préfet et le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, alors que la reprise de l’épidémie de coronavirus inquiète la municipalité.



"Tous les indicateurs qui mesurent la pandémie se sont fortement dégradés à Toulouse ces dernières semaines et sont aujourd’hui au même niveau" que ceux observés en région parisienne, déplore l’élu. Toulouse, ville relativement épargnée dans la première phase de l’épidémie, subit un regain depuis la fin du confinement. En cause : un relâchement des gestes barrières et de la distanciation sociale, d’après le maire.



"On le voit : depuis plus d’un mois, les gens viennent vers moi en tendant la main ou tentant de m'embrasser : avant, ils avaient acquis les gestes barrières et étaient disciplinés", regrette-t-il. Il précise que la saison estivale a participé à ce relâchement collectif. "Le déconfinement s'éloigne : c’est l’été, le temps de la convivialité mais je ne pensais pas qu’on arriverait à une telle dégradation en 15 jours".

Le maire de la 4e ville de France rappelle qu’un éventuel reconfinement serait "catastrophique" pour l’économie : "l’enjeu de cette mesure, c’est d’éviter le reconfinement qui porterait un coup à l’économie". Par ailleurs, Toulouse est la première ville de province pour les étudiants. "On ne pouvait pas rester là, à rien faire, d’autant que la rentrée scolaire et la rentrée universitaire approchent", ajoute Jean-Luc Moudenc.

Quant au protocole sanitaire pour les espaces scolaires, le maire n’encourage pas un renforcement : il estime qu’il faut surtout "durcir les règles dans l’espace public". "Après la rentrée, si ce protocole montre qu’il est inadapté ou insuffisant, à ce moment là, il faudra le renforcer", conclut l’élu.