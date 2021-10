Grippe, rhume, bronchite : comment booster son système immunitaire ?

Avec l’épidémie de Covid, jamais on a autant parlé des moyens de renforcer son système immunitaire. Et chaque année, en automne, la question revient : comment booster son immunité pour mieux contrer les virus saisonniers, comme la grippe par exemple ?

Alors, qu’est-ce qui fonctionne le mieux ? La pilule miracle n’existe pas. Le système immunitaire est un réseau complexe de cellules, d’organes et de tissus qui travaillent de concert. Les secrets d’une bonne immunité résident dans notre mode de vie. C’est cela qui permet au système immunitaire de bien faire son travail.

Déjà, notre corps combat mieux les agressions quand on dort bien. Le manque de sommeil affaiblit notre système immunitaire et nous rend plus sensibles aux infections. Une étude américaine a, par exemple, montré que dormir moins de six par nuit multipliait par quatre le risque d’attraper un rhume.

Alors, le soir, on essaie de faire un couvre-feu digital. On laisse de côté ses écrans qui stimulent l’éveil et on n’essaie pas de lutter contre l’envie de dormir.

Une alimentation équilibrée

L'alimentation, ça compte aussi. C’est important d’avoir une alimentation équilibrée, avec des fruits et légumes de saison. Cela permet de faire le plein de vitamine C. Et leur richesse en fibres est bonne pour notre flore intestinale, qui est essentielle à l’immunité. Manger des aliments fermentés, comme les yaourts, riches en probiotiques, lui est également bénéfique.

Il peut parfois être utile de prendre des compléments alimentaires. Les vitamines, notamment A, C et D, et les minéraux sont indispensables au bon fonctionnement du système immunitaire. Mais cela ne veut pas dire qu’on a intérêt à se supplémenter. En cas de manque, cela peut être utile. Sinon, cela n’apporte rien de plus.

Chez nous, la carence en vitamine A est rare. Quant à la vitamine C, elle ne se stocke pas dans l’organisme. Alors, le meilleur moyen de maintenir des niveaux suffisants, c’est encore de manger chaque jour des fruits et légumes. Agrumes, kiwis, choux, persil…

En revanche, une supplémentation en vitamine D peut être utile quand l’exposition solaire est insuffisante, comme c’est le cas en automne-hiver, car on la fabrique à partir des rayons du soleil.

Méfiez-vous des compléments alimentaires

Il existe plein d’autres produits naturels censés booster nos défenses : des huiles essentielles, des plantes … c’est efficace ? Non, la plupart n’ont montré aucun effet tangible. Pire, ces produits peuvent perturber la réponse immunitaire.



L’an dernier, les autorités sanitaires ont émis une sérieuse mise en garde contre l’utilisation de plantes aux propriétés anti-inflammatoires, comme le curcuma ou les échinacées.



Autre danger, ces compléments alimentaires peuvent donner un faux sentiment de protection aux personnes qui les utilisent.

Le sport et les vaccins sont vos alliés

Alors, que peut-on faire d’autre ? Faire de l’exercice régulièrement, sans excès. L’effort mobilise les globules blancs, plutôt sédentaires, qui sont chargés de patrouiller dans nos vaisseaux sanguins.



En plus, l’activité physique réduit les niveaux d’hormones de stress, qui empêchent nos cellules immunitaires de bien fonctionner.



Enfin, on n’oublie pas l’hygiène. C’est primordial quand les virus comme le coronavirus, la grippe, la gastro circulent. On continue à bien se laver les mains, à respecter les gestes barrières. Tout cela réduit les risques de transmission. Et, rappelons-le, les vaccins restent évidemment la protection la plus efficace.