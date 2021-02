publié le 11/02/2021 à 20:03

Durement touché par la crise du coronavirus, le secteur du transport aérien peine à voir son trafic, qui a été réduit de deux tiers par rapport à 2019, repartir. Le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, estime qu'avant le sujet du passeport vaccinal, "il y a dans un premier temps le sujet de la digitalisation des différents formulaires" pour prendre l'avion.

"Au moment de la reprise, il faudra qu'on puisse disposer de bases documentaires digitalisées, en présentant un QR code et non un papier, en engorgeant les personnes les uns derrières les autres" a indiqué le ministre. "Il y aura tout le débat politique, au sein des autorités sanitaires et à l'échelle de l'Union Européenne, autour des mesures pour pouvoir embarquer dans les avions et notamment savoir si il faut être testé et/ou vacciné", a ajouté Jean-Baptiste Djebbari.

Concernant le passeport vaccinal, le ministre a souligné qu'"il y a déjà en quelque sorte des restrictions sanitaires à l'embarquement puisqu'il faut avoir un test négatif partout dans le monde pour prendre l'avion aujourd'hui". "Le passeport vaccinal, dès lors que la campagne de vaccination mondiale sera bien avancée, sera un sujet politique des prochaines semaines et prochains mois", a-t-il également estimé.

Passeport vaccinal : "Il y aura le débat politique autour des mesures pour embarquer à bord des avions, est-ce que vous devez avoir un test, être vacciné ? (...) Il faut qu'on puisse avoir un dispositif robuste", explique @Djebbari_JB dans #RTLSoir avec @StphCarpentier1 pic.twitter.com/hHo80Az5C8 — RTL France (@RTLFrance) February 11, 2021