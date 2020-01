publié le 04/01/2020 à 08:46

La galère se poursuit pour les voyageurs français et la grève des transports atteint, ce samedi 4 janvier, son 31e jour. L'une des principales questions pour les usagers de la RATP concerne le remboursement de leur pass Navigo, qu'ils payent 75,20 euros par mois, et de savoir s'ils seront dédommagés. Ces utilisateurs devront patienter encore un peu pour être remboursés et attendre la fin de la grève.

En effet, c'est seulement à la fin des conflits que la RATP, mais aussi la SNCF, déclencheront leurs remboursements. Les montants sont alors généralement calculés en fonction des jours où les transports ont circulé ou non. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a de son côté exigé le remboursement intégral des abonnements de tous les voyageurs.

Une réunion est prévue dans le courant de la semaine prochaine avec la RATP et la SNCF pour en discuter. Pour les utilisateurs, les remboursements ne seront pas automatiques et il faudra les demander en se rendant sur un site dédié et unique prévu pour cette occasion. Afin de simplifier les démarches, Île-de-France Mobilités le mettra en ligne prochainement.

