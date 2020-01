publié le 31/12/2019 à 12:31

Les spectacles sonnent creux, les salles sont désertées, les sièges en velours rouge inoccupés. En pleine grève, les amateurs de spectacles renoncent face à la perspective de se rajouter un trajet supplémentaire en fin de journée. Plusieurs salles parisiennes ont vu leur fréquentation baisser ces dernières semaines.

"C'est une épreuve, c'est un réel coup dur", confie Bertrand Thamin, directeur du théâtre Montparnasse. Pour lui, la grève qui mobilise notamment les salariés de la RATP et de la SNCF contre la réforme des retraites, rime avec une chute vertigineuse de la fréquentation : près de 40% en moins. "C'est beaucoup, j'avais un peu spéculé sur des grèves qui durent cinq à sept jours, là ça fait plus de trois semaines... On ne peut pas savoir quand ça va s'arrêter malheureusement et ça, on ne pouvait pas l'anticiper." Alors le rideau est resté baissé les 24 et 25 décembre faute de réservations.

Cette baisse de fréquentation se confirme toutes disciplines confondues. Le cirque Grüss récemment installé à Paris subit les mêmes conséquences, et même si les grosses productions arrivent à s'en sortir, les petites salles sont menacées. La grève des transports asphyxie le spectacle vivant.

"Ça nous amène à demander au ministre de la Culture de mettre en place un fonds d'urgence, une aide financière qui va en fonction des baisses de recettes importantes attribuer des aides aux entreprises véritablement dépendantes des recettes des spectacles", insiste Philippe Chapelin, délégué général du syndicat national des entrepreneurs du spectacle.

Le mois de décembre est crucial pour les salles de spectacle, qui font en fin d'année près de 20% de leur chiffre d'affaires.