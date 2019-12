et Marie-Pierre Haddad

publié le 19/12/2019 à 07:58

"Une immense souffrance". C'est ainsi que Valérie Pécresse qualifie la grève des transports qui dure depuis 15 jours en France. Invitée à l'antenne de RTL ce jeudi 19 décembre, la présidente de la région Île-de-France estime que "cette grève, pour beaucoup de Français et de franciliens, c’est une immense galère. C’est la première fois depuis 1995 que la SNCF et la RATP sont en grève en même temps".

L'ancienne membre des Républicains demande "à la RATP et SNCF de rembourser les voyageurs intégralement pour tous les jours de grève". "Ça fait la moitié d’un mois d’abonnement, complètement gâché par cette grève". Et d'ajouter : "Je demande que l'on indemnise tous les voyageurs, Et qu’on ne m’oppose pas le fait que sur certaines lignes, il y aurait un service fait. Tous ceux qui ont payé leur abonnement de bonne foi n’ont pas eu leur service".

Le coût pour 15 jours de grève s'élève à "100 millions d'euros", explique Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France annonce la création d'une "plateforme de remboursement". Autre proposition : "La négociation d'une nouvelle loi qui dit que quand on a une situation de monopole qui touche à quelque chose d'aussi fondamental que le droit de travailler, on est soumis à des astreintes, comme les médecins à l'hôpital. Donc les salariés qui opèrent des trains aux heures de pointe doivent continuer à faire leur travail".