Euro 2021 : le Danois Eriksen victime d'un grave malaise en plein match

C'est une image glaçante qui marque ce début d'Euro 2020 de football, et que tout le monde aurait voulu éviter. Le Danois Christian Eriksen, meneur de jeu de sa sélection, s'est écroulé en plein match ce samedi 12 juin, alors que le Danemark affrontait la Finlande à Copenhague. Très vite, ses coéquipiers, adversaires, ainsi que l'arbitre ont demandé l'intervention des médecins afin de prodiguer les premiers soins au joueur.

Alors qu'il s'apprêtait à recevoir un ballon à la suite d'une touche, Christian Eriksen a titubé avant de s'écrouler sans qu'un choc n'ait précédé sa chute. Très rapidement, les soigneurs sont arrivés à son chevet, les images montrant un Eriksen le regard vide, faisant craindre le pire.

Les Danois, pour protéger leur coéquipier, ont formé un mur devant la scène afin que les caméras ne captent pas les opérations de réanimation. Car en effet, on pouvait apercevoir un secouriste recourir à un massage cardiaque, avant de voir le corps du footballeur secoué par le choc électrique d'un défibrillateur. Plusieurs minutes plus tard, le joueur était évacué sur un brancard, avec un masque à oxygène, deux draps blancs le protégeant là encore des regards trop indiscrets.

La rencontre a été suspendue et ne devrait pas reprendre. Devant l'écran et dans le stade, un seul et même souhait traversait les têtes : revoir au plus vite le magicien Christian Eriksen debout, en bonne santé.

