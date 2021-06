publié le 13/06/2021 à 06:58

Des centaines de jeunes se sont à nouveau réunis dans la nuit du samedi au dimanche 13 juin sur l'esplanade des Invalides. Dans des images diffusées sur les réseaux sociaux, il est possible d'apercevoir la foule agglutinée pour danser. Des fêtards ont même grimpé sur le toit des voitures qui tentaient de se frayer un chemin.

Contrairement à la nuit précédente, la police n'a pas attendu l'heure du couvre-feu pour intervenir. Ce couvre-feu, censé tenir jusqu'à la fin du mois de juin, est jugé absurde par les fêtards sur place. "La situation est complètement insensée. Pourquoi 23h maintenant ? Cela ne va pas repousser la maladie. On sait très bien que dans deux semaines ça va être terminé. Les jeunes ne comprennent pas ça, alors c'est normal que ça pète un peu et qu'il y ait des fêtes clandestines", confie l'un d'eux.

"On nous a complètement perturbés et mélangés les pinceaux. C'est l'été, il fait chaud, les étudiants en ont besoin et ont envie de faire la fête", explique sobrement un jeune. "C'est une ambiance bon enfant, il y a de l'alcool et du soleil. Il faut nous laisser vivre, il y en a marre. On ne veut plus être des esclaves à rentrer à 18h et dormir à la maison. Pouvoir sortir, prendre l'air, ça fait plaisir", assurent d'autres fêtards, un peu moins sobrement.

