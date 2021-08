Les infos de 8h - Entreprises : comment obtenir un acompte sur salaire ?

C'est un droit méconnu en France pourtant facile à obtenir. Alors que la rentrée approche, la période est parfois compliquée financièrement pour les ménages. C'est donc peut-être le moment de demander un acompte sur salaire.

L'acompte sur salaire c'est la possibilité pour un salarié d'être payé pour son travail en avance. À partir du 15 de chaque mois, il peut, par simple envoi de mail ou une rencontre avec son DRH, demander une partie de sa paie : 20%, 30% et jusqu'à un demi salaire.

C'est une demande que l'employeur n'a pas le droit de refuser. Selon Benoît Serre, le vice-président de l'association nationale des DRH "vous ne pouvez pas refuser une avance sur salaire (...) mais vous pouvez vous inquiéter du fait que quelqu'un vous le demande régulièrement". Il explique que "c'est de l'argent qui appartient au salarié".

Le gros des demandes se fait en décembre pour les cadeaux des fêtes de fin d'année, au début de l'été avec les réservations des vacances et au mois de septembre. Dans les faits, cet acompte n'est que très rarement demandé. Un récent sondage révèle que moins d'un salarié sur deux sait qu'il a le droit de percevoir une partie de sa paie en avance. Près de 70% d'entre eux n'osent pas demander par peur de révéler des soucis financiers à leur patron.

À écouter également dans ce journal

Incendie dans le Var : L'incendie qui ravage le massif des Maures n'est toujours pas maîtrisé. Un millier de pompiers sont mobilisés sur place pour tenter de maîtrisé le feu qui a déjà parcouru 7.000 km.

Afghanistan : Les talibans se veulent rassurants et affirment que la "guerre est terminée". Les fondamentalistes tenaient une conférence de presse à Kaboul. Leur porte-parole a promis que les femmes pourront continuer à travailler dans le respect des principes de l'islam. Mais ces propos n'ont pas convaincu ceux qui veulent fuir le pays.

Haïti : Le bilan provisoire du séisme qui a frappé l'île samedi 14 août s'est encore alourdi. On déplore désormais plus de 1.900 morts et près de 10.000 blessés.