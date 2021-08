Alors que le bilan du séisme en Haïti qui a eu lieu ce samedi 14 août ne cesse de s'alourdir avec plus de 1.300 morts, près de 5.000 blessés et plusieurs milliers de personnes toujours disparues, des collectes et appels aux dons sont organisées en France, notamment de la part du Secours populaire.

Pour Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours populaire, il y a "deux points d'actions" sur lesquels l'organisation va se concentrer pour venir en aide aux Haïtiens : "L'hôpital Saint-Pierre, qui est corail. Les équipes de soins ont des besoins en médicaments, en produits sanitaires mais aussi en carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes, de la nourriture et de l'eau, affirme-t-elle. On veut aussi venir en aide aux paysans qui sont principalement touchés et assez isolés, 300 familles ont été identifiées par nos soins et nous allons leur envoyer de l'eau, nourriture et tentes pour qu'elles soient mises à l'abris", poursuit-elle.

Si ces moyens mis en œuvre sont nécessaires et "coûtent déjà près de 100.000 euros", c'est loin d'être suffisant : "On sait par expérience que quand des gens subissent une telle catastrophe, la solidarité a besoin de s'exercer sur le long terme", conclut la secrétaire nationale du Secours populaire. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site internet secourspopulaire.fr.

