publié le 13/02/2021 à 08:23

La Haute autorité de santé a publié vendredi 11 février les premières recommandations de prise en charge pour les personnes présentant des symptômes prolongés après un Covid-19, suggérant une approche "personnalisée" coordonnée par le médecin traitant et une "place centrale" pour la rééducation, notamment respiratoire.



10% des malades auraient encore des symptômes six mois après l'infection. Il n'y a pas eu d'étude précise en France mais plusieurs à l'étranger. Si on extrapole aux plus de 3 millions de Français testés positifs, au moins 300.000 personnes connaissent encore de la fatigue, une perte de goût, d'odorat, des problèmes de concentration ou de mémoire. La Haute autorité de Santé a rédigé une dizaine de fiches à destination des patients et de leurs médecins pour les aider à identifier ces symptômes et à les traiter.

