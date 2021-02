et AFP

Le report du début des soldes d'hiver va finalement être rattrapé. Les soldes qui devaient se terminer au bout de quatre semaines le 16 février, sont finalement prolongés de deux semaines a annoncé Bercy vendredi 12 février. Les commerces, ayant commencé les soldes le 20 janvier, pourront donc proposer leurs meilleurs prix et écouler leurs stocks jusqu'au mardi 2 mars.



"Nous avons répondu favorablement" à une demande des commerçants et cette décision permet de "compenser le contrecoup du couvre-feu à 18 heures en permettant aux clients d'étaler leurs achats", a-t-on précisé de même source.

Les soldes d'hiver et d'été représentent 30% du chiffre d'affaires annuel des professionnels du secteur. C'est le seul moment dans l'année où les commerces ont le droit de vendre à perte pour vider leurs rayons et leurs réserves afin de refaire leur trésorerie et racheter la nouvelle collection. Ils pourront désormais le faire exceptionnellement pendant 6 semaines.