Crédit : NATHAN LAINE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

et AFP

publié le 12/02/2021 à 22:08

Depuis début janvier, quatre-vingt-onze résidents ont été testés positifs au coronavirus. Aucun variant n'est en cause et personne n'a été testé positif depuis le 3 février. Le service communication du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or (CH-HCO) a laissé suggérer "un prochain retour à la normale". Sept résidents de l'Ehpad La Douix sont actuellement hospitalisés en raison du Covid-19.

Le CH-HCO a précisé qu'il n'y a eu aucune communication sur le nombre de cas positifs au sein du personnel mais quarante employés de l'établissement, ainsi que de l'hôpital tout proche, étaient en arrêt de travail.

Une unité de médecine de l'hôpital a été "très provisoirement" fermée mais le service Covid-19 et les urgences restaient ouverts. Le service communication du CH-HCO a expliqué qu'un "premier cas a été dépisté le 5 janvier", cela a pris des proportions importantes car on est sur une population vieillissante, voire très âgée, avec des pathologies pour certains lourdes et donc une immunité fragile.

"Des mesures sanitaires ont aussitôt été prises, avec notamment un isolement en chambre pour tous les résidents, la suspension des visites et la prise de repas en chambres".