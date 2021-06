Crédit : Come SITTLER / POOL / AFP

La dernière étape du calendrier du déconfinement a été atteinte ce mercredi 30 juin, toutefois face à la menace du variant Delta, les gestes barrières restent de mise et les autorités encouragent plus que jamais la vaccination. La moitié des Français ont déjà reçu au moins une dose et les adolescents, qui sont désormais concernés, se vaccinent volontiers.

En 15 jours, 600.000 jeunes ont reçu une première injection. Un succès qui réjouit les professionnels de santé. "À la rentrée, avec le variant Delta, on peut s'attendre à ce que ce variant circule dans les populations non vaccinées et aujourd'hui les populations non-vaccinées ce sont les moins de 18 ans", constate l'infectiologue Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique.

"Plus les adolescents, pendant l'été, se feront vacciner, mieux ils seront protégés à la rentrée", poursuit l'infectiologue. "Ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir reprendre leur vie scolaire et leur vie sociale normalement. On ne peut pas se permettre à nouveau de fermer les écoles, donc oui, c'est très bien que les adolescents se vaccinent", affirme Arnaud Fontanet.

Soldes d'été - Les commerçants sont optimistes au coup d'envoi des soldes ce mercredi. La levée des restrictions sanitaires sonne comme une très bonne nouvelle pour eux, qui espèrent relancer leur chiffre d'affaires.

Port du voile - L'assemblée nationale s'est déchirée hier soir concernant le port du voile d'une assesseure. "On se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste", a lancé Eric Ciotti. Marlène Schiappa se dit "scandalisée".

Canada - Les températures caniculaires sont montées jusqu'à 49,5°C mardi à Vancouver. Un record absolu pour le pays, qui dénombre déjà des dizaines de morts.