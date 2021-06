publié le 14/06/2021 à 20:45

La campagne de vaccinations s'élargit un peu plus et se destine à partir de mardi 15 juin aux adolescents de 12 ans et plus. Pour ce faire, l'autorisation des parents est nécessaire, mais ces derniers sont parfois inquiets pour leurs enfants. Le professeur Arnaud Fontanet, invité sur RTL, souhaite les rassurer.

"On est toujours dans des balances bénéfices/risques avec les vaccins mais pour l'instant les effets indésirables qu'on a observés avec les vaccins à ARN messager, pour les effets graves, on est dans un ordre de grandeur de 1 pour 100.000", rappelle l'épidémiologiste qui assure que cette balance "est vraiment en faveur du vaccin".

Un autre facteur préoccupe plus le professeur Fontanet, membre du Conseil scientifique, c'est la santé mentale de ces adolescents. "Il y a vraiment de plus en plus de troubles psychiques, de l'anxiété, de la dépression, des anorexies chez les adolescents qui sont liées à cette période continue d'interruption qu'ils ont vécue récemment", rappelle-t-il. C'est pourquoi "il faut leur donner rapidement un retour à la vie normale".