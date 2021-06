La variant Delta progresse de manière spectaculaire en Russie avec un nouveau record de décès quotidien avec 652 morts et est déjà majoritaire au Royaume-Uni ou encore en Australie. En France, ce variant plus contagieux que les autres, représente déjà 20% des nouveaux cas de coronavirus, soit le double de la semaine dernière d'après Olivier Véran, "mais on peut y échapper" ajoute le ministre de la Santé.

C'est une course contre la montre entre la progression du variant indien et la vaccination. Mi-juin, on estimait entre 2 et 4% la proportion des cas positifs dus au variant Delta, aujourd'hui 20% selon le ministre de la Santé, qui s'appuie sur les résultats du criblage. En effet, la moitié des tests positifs repassent à l'analyse pour trouver ou pas, une mutation caractéristique des différentes souches qui circulent en France, et une fois sur cinq on retrouve la mutation liée au variant Delta.

Ce chiffre progresse jour après jour et ça va continuer, toutefois, comme il y a à peine 2.000 nouveaux par jour en ce moment, c'est plus facile de remonter les chaînes de transmission et d'isoler les malades. Ce variant, plus contagieux, risque d'être majoritaire en France, mais quand, cela est difficile à prévoir. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la vaccination empêche les formes graves.

Les derniers chiffres, en provenance du Royaume-Uni sont très rassurants : quel que soit le vaccin, deux doses protègent à 96% des hospitalisations, 80% après une dose. On se dirige à priori vers une augmentation du nombre de cas, sans que les hôpitaux ne se remplissent, à condition que la vaccination progresse. Or, le nombre de premières injections est deux fois moins important qu'il y a un mois : moins de 200.000 par jour en moyenne et il reste 300.000 rendez-vous vacants à trois jours. Il est encore temps de se faire vacciner avant les vacances, si vous partez en août.

Quant au laboratoire Sanofi, il se positionne enfin sur la technologie de l'ARN messager qui a fait ses preuves contre le Covid et investit plus de deux milliards d'euros.

À écouter également dans ce journal :

Euro 2021 - Des champions du monde en plein doute et un Didier Deschamps défaillant après la défaite des Bleus en huitièmes de finale face à la Suisse.

Météo - Un gros nuage de grêle ce mardi matin à Plombières-les-Bains, dans les Vosges : en une demi-heure il est tombé près de 70 centimètres de glace. Les habitants parlent "d'apocalypse".

Vacances d'été - Les Français ont majoritairement l'intention de passer leurs vacances dans l'hexagone. Le nombre de réservations dans les agences de voyage dépasse le niveau du mois de juin 2019.