Un débat animé cette nuit à l'Assemblée. Les assesseures des bureaux de vote peuvent-elles porter le voile ? Le député MoDem, François Pupponi, a proposé de l'interdire dans un amendement, au nom de la neutralité. Il s'est alors heurté à l'opposition de Marlène Schiappa.

"Les assesseurs sont bien tenus à une stricte neutralité politique. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne justifieraient qu'ils ne soient astreints à une neutralité religieuse", lance alors la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur.

"Si on débat ce soir, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Français assassinés", réagit le député LR, Éric Ciotti, au sein de l'hémicycle. "Vous refusez de vous attaquer au vrai problème. Il n'y a pas de problème de voile à l'école pour les accompagnants scolaires. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circulez, il n'y a rien à voir, on ne change rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste", a-t-il poursuivi.

"Quand je vous entends M. Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseure bénévolement et un acte terroriste, et la comparer à des assassins, je suis scandalisée. Scandalisée pour cette dame. Peut-être qu'avec plus de dames comme elle et moins de gens comme vous, la démocratie se porterait mieux", conclut Marlène Schiappa, avec le soutien de l'Assemblée.

