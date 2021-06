Crédit : OLIVER BERG / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Joindre l'utile à l'agréable... Voilà la philosophie de la ville de Poissy. Les spectateurs présents à la fan zone de Poissy dans les Yvelines pour le match Portugal/ France se sont vus proposés, non pas un soda, mais une injection de vaccin au début de la mi-temps : Profitez-en, il n'y a pas la queue, c'est gratos, faites-vous vacciner et vous pourrez partir en vacances tranquillement", pouvait-on entendre de la part du speaker.

En tout, 35 personnes ont été vaccinées, principalement avant le coup d'envoi. Parmi elles, Arthur 20 ans : "J'étais juste venu pour le match, mais j'en ai profité pour faire ma deuxième injection, on m'a dit que c'était possible comme ça je n'ai plus rien à faire !"



Pour Arthur c'était donc une deuxième dose, mais d'autres sont venus pour une première piqure, sans forcément assister au match. Marion Cinali, de l'ARS Île-de-France : "L'objectif est de pouvoir proposer des opérations qui vont vers les gens sur des horaires décalées et des lieux de convivialité." En plus de la vaccination, quelques autotests étaient également distribués... Entre deux buts de Benzema.

