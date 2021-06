Coronavirus : "Il faut que toute la population se vaccine", affirme un épidémiologiste

Une foule de personnes sans masque. Doit-on être inquiets après les débordements observés lundi 21 juin dans la soirée, à l'occasion de la fête de la musique ? Alors que le nombre de personnes vaccinées est en baisse, la France peut-elle subir un effet boomerang ?

Selon Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à Genève

les gestes barrières ont été vite oubliés, "mais c'est un peu ce qu'on demande aux Français et aux Européens, d'oublier un peu leurs gestes barrières pendant l'été. Il y a un répit très clair vis-à-vis de la situation épidémiologique".

Pour l'épidémiologiste, le relais est à prendre par les autorités de santé. "C'est aux autorités de santé de faire le travail qu'on ne pouvait pas demander de faire lorsqu'il y avait 10.000 ou 15.000 cas par jour". Avant, il était difficile de retracer toutes les chaînes de contaminations.

En France, les primo-vaccinés sont de moins en moins nombreux. Antoine Flahault explique que "47,8% des Français ont reçu au moins une dose". Ce qui est préoccupant c'est que 20% de personnes de plus de 75 ans ne sont pas vaccinées en France : "C'est un très gros problème". Selon l'épidémiologiste, il est tout à fait possible "qu'il y ait une nouvelle vague un jour et qu'elle concerne encore les personnes âgées ou des personnes à risques". Avant de conclure : "Il faut absolument que toute la population se vaccine".