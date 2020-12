publié le 30/12/2020 à 08:50

Face aux risques de propagation de la grippe aviaire, le gouvernement multiplie les abattages préventifs. Ils peuvent désormais être ordonnés dans une zone de trois kilomètres autour d'un foyer de contamination. Une centaine de communes sont concernées, essentiellement dans le sud des Landes, dans le Béarn et en Chalosse.

Chantal, élève 5 à 6.000 canards chaque année, mais tous ses animaux ont été abattus la semaine dernière. Elle s'attend à perdre un tiers de ses revenus cette année : "J'en ai pour deux mois à ne pas revenir dans mes bâtiments, parce que je pense à mes canards et ça me fait de la peine. C'est le fruit de notre travail perdu en quelques heures."

L'éleveuse détaille ses pertes : "On a perdu 500 canards en ganache qui devaient partir 24h après, parce que je devais faire des conserves. J'ai plus une boîte de confit chez moi pour me nourrir moi-même, c'est quand même ballot ! J'avais prévu de refaire du stock la semaine dernière avec mes canards gras, ce qui n'a pas d'effet puisqu'ils ont été dépeuplés. J'ai appelé tous mes clients pour mes commandes, donc c'est vraiment une grosse déception".

À écouter également dans ce journal...

Crise économique - Le conseil du commerce de France recommande d'ouvrir les commerces le dimanche pour compenser les pertes accumulées lors du confinement. Le ministère du travail voit la proposition d'un bon œil mais tous les commerces n'y sont pas forcément favorables.

Couvre-feu - Un couvre-feu plutôt qu'un confinement. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé de nouvelles restrictions dans une vingtaine de départements de la région Grand-Est où la circulation du virus est forte : le couvre-feu pourrait commencer à 18h plutôt qu'à 20h à partir du 2 janvier.

Vaccin contre la Covid-19 - La France est loin du compte avec une centaine de personnes vaccinées contre 40.000 en Allemagne ou 100.000 en Israël. Olivier Véran revendique une stratégie de vaccination différente de nos voisins européens basée sur l'aide des médecins et la sensibilisation.