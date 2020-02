Tempête Ciara : le trafic Transilien très perturbé en Île-de-France

publié le 10/02/2020 à 07:08

L'Île-de-France n'a pas été épargnée par les vents violents de la tempête Ciara dans la nuit du 9 au 10 février 2020. Ce lundi 20 au matin, le trafic est donc perturbé en Île-de-France. Les lignes de RER A, B, C, D et E, les lignes de train H, J, K, L, N, P, R et U ainsi que la ligne de tram 4 étaient perturbées à 7 heures du matin.

Un arbre est par exemple tombé sur les voies à Meudon-Val-Fleury. Un RER A était arrêté vers 6h50 entre Houilles et Boissy-Saint-Léger en raison d'une suspicion d'arbres sur les voies. Entre Mantes-la-Jolie, Plaisir-Grignon et Paris, c'est une bâche qui s'est envolée sur les câbles électriques près de Villepreux.

La SNCF met à disposition l'ensemble des perturbations en temps réel sur son site Internet. 32 départements restent en vigilance orange dans le nord et l'est de la France.

La tempête Ciara perturbe le trafic en Île-de-France le 10 février 2020 Crédit : Transilien.com