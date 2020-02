publié le 09/02/2020 à 16:07

Une trentaine de nouveaux rapatriés évacués de la province chinoise de Hubei, berceau de l'épidémie mortelle de coronavirus, sont arrivés, ce dimanche 9 février, près de Marseille, où ils resteront en quarantaine pendant 14 jours.

Ce vol est le troisième à ramener en France des personnes fuyant la Chine et le coronavirus. Quelque 180 personnes avaient débarqué à Istres le 31 janvier, puis 120 le 2 février. Ces nouveaux rapatriés vont être coupés du monde pendant 14 jours, la durée maximale d'incubation du virus, dans les locaux de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) d'Aix-en-Provence, où quelque 80 personnes sont déjà confinées depuis une semaine.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 9 février, Yannick Jadot estime n'avoir "aucune raison de douter de l’engagement et de l'implication du gouvernement et de toutes les agences de santé et des hôpitaux". Fait-il confiance aux autorités chinoises ? "Beaucoup moins", répond l'eurodéputé EELV. "Nous savons que nous avons perdu quelques jours, voire quelques semaines parce que le gouvernement chinois a nié le potentiel de contagion de cette maladie (...) La Chine est une dictature, donc l'information n'est pas publique et transparente".

Selon Yannick Jadot, "on est face à la fois à un virus qui, selon tous les médecins, n'est pas dangereux à ce stade et à la fois face à une épidémie qui prend une ampleur en Chine et en dehors du pays (...) La Chine peut être un acteur de déstabilisation à l'échelle internationale".