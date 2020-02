Le coronavirus pourrait se transmettre par voie fécale

publié le 09/02/2020 à 17:53

Les scientifiques chinois ont identifié une nouvelle voie de transmission pour le coronavirus : la diarrhée, qui serait une voie secondaire. La voie primaire de contamination serait celle des gouttelettes chargées de virus émanant de la toux d'une personne infectée.

Les chercheurs ayant travaillé sur les premiers cas se sont concentrés sur les patients avec des symptômes respiratoires, et ont concédé qu'ils pourraient avoir négligé ceux liés au système digestif.

Selon le dernier article de scientifiques chinois, paru dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), 14 patients sur 138 (10%) d'un hôpital de Wuhan avaient initialement diarrhée et nausée, un ou deux jours avant le développement de fièvre et de problèmes respiratoires.

Le premier patient américain diagnostiqué avec le 2019-nCoV a aussi eu des selles liquides pendant deux jours et le virus a ensuite été détecté dans ses selles. Des cas similaires en Chine ont été documentés dans la revue The Lancet, mais sont peu fréquents.

La voie fécale, un amplification d'épidémie ?

Cette possibilité n'est pas vraiment une surprise pour les scientifiques, puisque le nouveau virus appartient à la même famille que le SRAS. En 2003, la transmission par voie fécale du SRAS a contaminé des centaines de personnes dans un complexe résidentiel de Hong Kong.

La voie fécale pourrait présenter de nouveaux défis pour l'endiguement du virus, mais pourrait être davantage un problème dans les hôpitaux, qui peuvent devenir des "amplificateurs" d'épidémies, selon David Fisman, épidémiologiste à l'Université de Toronto.