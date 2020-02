Coronavirus : le troisième avion des rapatriés de Wuhan est arrivé en France

publié le 09/02/2020 à 18:25

C'est le troisième vol à ramener en France des personnes fuyant la Chine. Une trentaine de nouveaux rapatriés évacués de la province de Hubei, berceau de l'épidémie de coronavirus, sont arrivés ce dimanche 9 février près de Marseille.

Contraints de quitter Wuhan face à la propagation du virus, ils ont atterri à 13 heures 30 sur la base militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône), depuis le Royaume-Uni où ils avaient fait escale. Quelque 180 personnes avaient déjà débarqué à Istres le 31 janvier, puis 120 le 2 février dernier.

Ces nouveaux rapatriés vont être coupés du monde pendant 14 jours, la durée maximale d'incubation du virus, dans les locaux de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) d'Aix-en-Provence, où environ 80 personnes sont déjà confinées depuis une semaine. Les deux groupes seront toutefois séparés.

Tous les autres rapatriés de Wuhan en France sont dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, sur la Côte Bleue, à quelque 30 kilomètres à l'ouest de Marseille. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait indiqué vendredi que les passagers débarqués à Istres ce dimanche devaient être au nombre de 38. Selon les dernières précisions de la préfecture des Bouches-du-Rhône dimanche, ils étaient finalement "35 à bord, de nationalité française".

Des locaux "spartiates"

À Aix-en-Provence, ces rapatriés vont trouver des locaux "flambants neufs mais spartiates", comme les a décrits la députée LaREM des Bouches-du-Rhône Anne-Laurence Petel, auprès de l'AFP.

"Les lieux clôturés sont vastes et comptent une pinède, mais c'est assez vide", avait-elle ajouté. Chaque personne est logée en chambre individuelle et des salles télévision sont à leur disposition ainsi qu'un terrain de football. Les repas sont pris dans un réfectoire aux allures de gymnase.

Un confort assez simple donc, loin du cadre bucolique offert aux rapatriés logés à Carry-le-Rouet, dans un centre de vacances au bord de la Méditerranée, avec piscine et courts de tennis, au cœur d'une pinède de 3,5 hectares.

Plus de 320 cas confirmés dans le monde

D'après un bilan communiqué à l'AFP dimanche par la préfecture, les précédents rapatriés arrivés en France sont exactement 225 à Carry-le-Rouet, très majoritairement des Français, et 78 à Aix-en-Provence, dont 19 Français.



Ces chiffres ont évolué durant la semaine, certains des passagers arrivés de Chine ayant dû être temporairement transférés à l'hôpital marseillais de la Timone, le temps de s'assurer qu'ils n'étaient pas porteurs du coronavirus. Tous les rapatriés de Carry-le-Rouet et d'Aix-en-Provence ont été testés à deux reprises depuis leur arrivée et aucun d'entre-eux n'a contracté le coronavirus.



Le bilan de l'épidémie en Chine continentale a atteint 811 morts dimanche, auquel s'ajoutent un décès à Hong Kong et un autre aux Philippines. Il dépasse désormais celui du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) qui avait fait 774 morts en 2002-2003.



L'épidémie continue encore sa propagation dans le monde. Plus de 320 cas ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires, dont 11 au total en France après les cinq nouveaux cas annoncés samedi dans la commune des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie.