Les infos de 7h30 - Coronavirus : les pistes de l'exécutif pour freiner la reprise épidémique

Le gouvernement a visiblement décidé d'employer la manière forte face au variant delta : obliger les soignants à se faire vacciner. Un texte de loi est en préparation, il pourrait être soumis au vote en septembre ou même dès ce mois-ci, selon les informations de RTL, si l'idée fait consensus chez les élus. Une consultation a été lancée, ils doivent rendre leur avis d'ici le mardi 6 juillet.

Pour booster la campagne vaccinale, de nombreux médecins généralistes demandent de pouvoir accéder à la liste de leurs patients non vaccinés. Le ministre de la Santé y est favorable, la CNIL étudie l'hypothèse. Pour Jacques Bastistoni, président du syndicat MG France, cela permettrait de gagner beaucoup de temps. "Aujourd'hui, un médecin généraliste peut savoir quand il a un patient face à lui, s'il a été vacciné. Il suffit d'avoir son numéro de sécurité sociale", explique le médecin.

"Mais on n'a pas la liste de tous les patients qui n'ont pas été vaccinés. Donc, ça nous permettrait de gagner beaucoup de temps et de pouvoir directement mesurer avec eux quelles sont leurs réticences pour pouvoir les convaincre de se faire vacciner", poursuit-il. "On ne peut pas se permettre de ne vacciner que les gens souhaitant le faire, il faut aussi aller convaincre les gens hésitants. Là, au moins, on aura une immunité collective".

