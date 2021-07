50% de la population française a reçu une première dose de vaccin, ce qui est loin des 90% de personnes vaccinées nécessaires à l'immunité collective. Il y a quelques jours, Alain Fischer, professeur d’immunologie pédiatrique et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti Covid-19, s'indignait de voir qu'autant de professionnels ne sont pas encore vaccinés. Selon lui, il faut encore débattre et réfléchir "et ne pas stigmatiser les soignants qui ne sont pas vaccinés".

Cependant, il est important d'expliquer aux professionnels de santé l'importance de la vaccination "pour se protéger eux-mêmes et également protéger les patients dont ils s'occupent", et ainsi "éviter les infections nosocomiales", c'est-à-dire les contaminations des patients par les soignants. Et puis cela rejoint le "principe d'exemplarité" selon le Pr Alain Fischer qui est favorable à la vaccination obligatoire des professionnels de santé. Dans les Ehpad, seulement 60% des soignants sont vaccinés, ce qui "n'est pas acceptable".



Le vaccin efficace contre le variant Delta

La question de la vaccination obligatoire pour les soignants est d'autant plus importante que le variant Delta, très contagieux, se propage de plus en plus en Europe et en France. Selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, le nombre de cas a doublé en moins d'une semaine. D'après Alain Fischer, "on sait bien qu'on est face à une inquiétude et une possibilité de reprise, d'où la nécessité de la vaccination".

Le professeur d’immunologie pédiatrique confirme que les vaccins sont efficaces pour se protéger du variant Delta, mais "à condition d'avoir reçu ses deux doses". Une quatrième vague de l'épidémie est envisagé à l'automne prochaine. Alain Fischer estime qu'il y aura "une poussée", mais elle pourrait "être mineure si on se vaccine bien cet été et qu'on respecte les consignes qui sont encore en place".