Coronavirus : le Portugal rétablit un couvre-feu dans 45 communes

La propagation du contagieux variant Delta touche désormais le Portugal. Le pays est confronté à une recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Pour endiguer cette reprise, le gouvernement portugais a annoncé ce jeudi 1er juillet, rétablir un couvre-feu nocturne dans 45 communes dont Lisbonne à partir du vendredi 2 juillet. Selon Mariana Vieira da Silva, la ministre de la Présidence, "nous constatons que la semaine dernière, la situation s'est à nouveau détériorée", avant d'ajouter que "les conditions ne sont pas remplies pour dire que la pandémie est sous contrôle".

Cette "interdiction de circuler sur la voie publique" s'appliquera à partir du vendredi 2 juillet, aux villes les plus touchées en taux d'incidence, parmi lesquelles il y a la capitale portugaise et Porto, tous les jours de 23h à 5h du matin. La réduction des horaires dans les cafés et restaurants, déjà en place à Lisbonne et dans deux autres communes, va aussi être élargie à 16 nouvelles villes. Ces établissements devront fermer leurs portes à 22h30 en semaine et à 15h30 le week-end.

Le Portugal a franchi la barre des 2.000 nouveaux cas en 24 heures

Selon le bilan des autorités sanitaires, le Portugal a franchi la barre des 2.000 nouveaux cas en 24 heures, mercredi 30 juin. Il s'agit du plus haut niveau enregistré depuis la mi-février, quand le pays de 10 millions d'habitants était soumis à un confinement général.

Le variant Delta du Covid-19 a provoqué un rebond des contaminations au Portugal ces dernières semaines, selon les données rendues publiques par la Direction Générale de Santé (DGS). Dans ce pays, plus de 50% de la population a déjà reçu une première injection et 32% est complètement vaccinée. Depuis le début de la pandémie, le Portugal a enregistré 17.101 morts et 882.002 cas d'après les autorités sanitaires.