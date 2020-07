publié le 08/07/2020 à 16:55

L'ancien "monsieur déconfinement", Jean Castex a annoncé ce mercredi 8 juillet qu'un plan de reconfinement "ciblé" était prêt en cas de deuxième vague de coronavirus. En attendant cette éventualité, les autorités surveillent de près l'évolution du virus, en particulier dans les eaux usées.

Il s'agit d'un excellent thermomètre afin de surveiller et prévenir un éventuel rebond épidémique. En effet, des traces du virus restent dans les selles des malades, celles-ci sont repérables et quantifiables. Plus on trouve de traces, plus la maladie est présente.

De plus, ces traces de virus sont détectables avant même que les malades ne développent de symptômes de la Covid-19. En Île-de-France, les eaux usées sont régulièrement analysées. Les résultats inquiètent les chercheurs. Ils démontrent la présence, minime, de traces du virus. Une présence néanmoins en hausse après une diminution à la fin du pic épidémique.

Il reste trop tôt pour en déduire une deuxième vague. Récemment, une étude italienne montrait qu'il y avait déjà des traces de coronavirus dans les eaux usées de Turin et de Milan et ce, deux mois avant la découverte des premiers malades.